Селяни вже розпочали збір солодких коренів. На Тернопіллі ця культура займає понад 20 тисяч гектарів. Поки що її зібрали з двох відсотків площ. Валовий збір становить 23 тисячі тонн. На цукроварні вивезено 15,6 тисяч тонн. Середня врожайність – 577,5 ц/га.

Передбачається, що буряки з нашої та сусідніх областей цьогоріч перероблятимуть на трьох виробництвах – у Козові, Хоросткові та Чорткові.

До виробництва буде залучено понад мільйон тонн солодкої сировини. Передбачається і збільшення виробленого цукру.

В області в усіх категоріях господарств уже зібрали 1 млн 608 тисяч тонн зерна, і це без гречки та кукурудзи.

Одночасно зі збиранням цьогорічного врожаю сільськогосподарські товаровиробники сіють озимі культури під урожай 2023 року. Уже стовідсотково посіяно озимий ріпак на площі 65,8 тис. га.

З запланованих до посіву 199,3 тис. га зернових уже посіяно 12,5 тис. га, що становить 6,3 відсотка. Загалом передбачається, що озима пшениця займе 180 тис. га, озимий ячмінь – 17,9 тис. га, озиме жито – 1,3 тис. га.

Картоплю селяни уже зібрали з 66%, овочі – з 52% площ. Триває збір сої, соняшнику, гречки, кукурудзи.