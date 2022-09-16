Вісім років тому один з її синів захворів. Медики виявили у нього вроджену аномалію нирок. Після чотирьох місяців гемодіалізу родина почала шукати альтернативні шляхи лікування. Зважились на пересадку.

Трансплантацію погодились провести у Запоріжжі. Щоб врятувати сина, мати вирішила віддати свою нирку, йдеться в сюжеті “Тернопіль1”.

Завдяки пересадці, яку провели 8 років тому, Роман отримав шанс повернутися до нормального життя. За словами медиків, йому пощастило – донорський орган прижився.

Раніше чоловіку доводилось бувати в лікарні тричі на тиждень, тепер – кілька разів на рік. За його словами, найскладнішими були перші місяці після операції. Втім зараз хлопець може займатися спортом – грати в футбол, кататися на велосипеді. Розповідає, що через інвалідність не може знайти достойну роботу, тому перебивається підробітками.

Щодо матері, то в її житті також з’явились обмеження. Тепер жінка не може підіймати вагу, більшу 10-ти кілограмів. Крім того, доводиться дотримуватись дієти.

Детальніше – у сюжеті: