Три медалі завоювали тернопільські спортсмени на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих.

Змагання 10-11 вересня відбувались в Луцьку, повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.

Золоті та срібні нагороди показавши здобули наші бігунки на 3000 метрів з перешкодами. Так, серед жінок з результатом 9.57,84 сек. золоту нагороду отримала Наталія Стребкова (обласна ШВСМ, тренер – Олександр Степанюк), а срібну медаль з результатом 10.23,83 виборола вихованка Бережанської ДЮСШ (тренери – Володимир та Богдан Дуди), студентка ЗУНУ, майстер спорту Тетяна Когут. Також у цьому виді серед чоловіків Віктор Гнатів (обласна ШВСМ, тренер – Богдан Дуда, ЗУНУ) з результатом 9.25,81 сек. став п’ятим.

Додамо, що Наталя Стребкова – випускниця факультету фізвиховання ТНПУ ім. В. Гнатюка, майстер спорту України міжнародного класу, фіналістка Діамантової ліги, рекордсменка України з бігу на 3000 метрів з перешкодами, учасниця XXXII літніх Олімпійських Ігор в Токіо (2021), срібна призерка молодіжного чемпіонату Європи (2017), фіналістка чемпіонату Європи (2018), фіналістка чемпіонату Європи в приміщенні (2021).

Ще одну медаль – бронзового ґатунку – приніс у скарбничку області студент факультету фізичного виховання ТНПУ ім. В. Гнатюка Ігор Висоцький, метнувши двокілограмовий снаряд на 42.08 м. Ігор представляє обласну ШВСМ (тренери – Іван Панасюк і Микола Головацький).