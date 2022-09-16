Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 1 вересня 2022 року, якою підозрюваному Сергію Б. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 жовтня 2022 року. Також йому визначено розмір застави в сумі 1 млн 40 тис. грн (це становить 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Не погодившись із судовим рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу та просив ухвалу слідчого судді скасувати та винести нову, застосувати до Сергія Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Відповідно до матеріалів, органами досудового розслідування Сергію Б. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища), ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди), ч. 2 ст. 345 КК України (умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків).

Посадовця податкової служби підозрюють у вимаганні в місцевого підприємця 5 тис. доларів за прийняття рішення про виключення підприємства з категорії ризикових платників податків. 30 серпня 2022 року ввечері поблизу торговельно-розважального центру «Подоляни» у Тернополі він через посередника отримав ці кошти. Під час затримання Сергій Б. намагався утекти на автомобілі «Лексус», чинив опір, спричинивши легкі тілесні ушкодження одному з правоохоронців. Надалі, не відреагувавши на вимогу працівників ДБР зупинити автомобіль, неподалік с. Байківці виїхав у поле та, прямуючи ґрунтовою дорогою, викинув через вікно отримані кошти. Але згодом його затримали на околиці с. Охримівці Байківецької ОТГ Тернопільського району.

Оскільки підозрюваний вніс заставу і вийшов на волю, на нього покладено низку обов’язків, а також він має носити електронний засіб контролю. Здав на зберігання органу ДМСУ свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд/в’їзд за межі України.

За результатом апеляційного розгляду скаргу прокурора залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.