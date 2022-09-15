З метою забезпечення належної роботи комунального підприємства «Тернопільелектротранс» та ДП «Сервіс ТЕТ» КП «Тернопільелектротранс», на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про корегування розміру плати за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів, повідомляє Область.

Згідно з рекомендаціями незалежної економічної організації, яка проаналізувала фінансовий стан і діяльність підприємства надано рекомендації, згідно з якими збільшується вартість евакуації транспортних засобів. У нову ціну включено вартість паливно-мастильних матеріалів та супутніх витрат.

В процесі розрахунку розміру плати за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики (стоянки) підприємства дотримуватимуться вимог законодавства України. Управління транспортних мереж та зв’язку буде приймати та виносити на погодження виконавчого комітету міської ради накази про встановлення розміру плати за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики (стоянки).