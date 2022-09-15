“Він був світлою , доброю, талановитою людиною, мудрим керівником та фахівцем своєї справи. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про нього та будемо пам’ятати завжди. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там , де спочивають праведні”, – повідомили на порталі Хоростківської міської ради.