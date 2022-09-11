Російський музичний колектив «Ленінград» виступив у Москві з великим концертом, який був присвячений дню народження міста. Однак його «вітання» сподобалося далеко не всім росіянам.

У мережі спалахнув скандал. Ура-патріоти вимагають притягти музиканта до відповідальності. Приводом для невдоволення стала пісня, яка видалася деяким недоречною: Сергій Шнуров на стадіоні «Лужники» виконав один зі своїх треків «Москва, по ком звонят твои колокола?».

У хіті йдеться про сон, у якому «згоріла» столиця разом із жителями, чиновниками, міністрами, артистами та співробітниками правоохоронних органів.