Російський музичний колектив «Ленінград» виступив у Москві з великим концертом, який був присвячений дню народження міста. Однак його «вітання» сподобалося далеко не всім росіянам.
У мережі спалахнув скандал. Ура-патріоти вимагають притягти музиканта до відповідальності. Приводом для невдоволення стала пісня, яка видалася деяким недоречною: Сергій Шнуров на стадіоні «Лужники» виконав один зі своїх треків «Москва, по ком звонят твои колокола?».
У хіті йдеться про сон, у якому «згоріла» столиця разом із жителями, чиновниками, міністрами, артистами та співробітниками правоохоронних органів.
«Вчора наснився прекрасний сон. Москва згоріла повністю. Пожежа на площі на Червоній. І тліє колишній Вибірком», — з таких рядків починається пісня, яка колись рвала чарти.