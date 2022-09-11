Водії масово почали нарікати на низьку якість дизельного пального в мережах АЗС.

Про це повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

Зі слів експерта, скарги на погану якість дизельного палива – це нове явище для України. Раніше таке якщо і було, то дуже рідко. Здебільшого скаржаться на бензин поганої якості.

Як відомо, днями Інститут споживчих експертиз, який вперше за шість місяців після початку війни перевірив якість палива на АЗС, повідомив, що ринок бензину А-95 станом на початок вересня 2022 року переповнений неякісним бензином.

Зазначається, що заправки продають бензин, у якому мало октану. Наприклад, таке паливо продають мережі БРСМ-Нафта, MARSHALL та SUNOIL.

Нагадаємо, в Україні офіційно перестали перевіряти якість моторного пального, що продають мережі АЗС, з березня 2022 року. Окрім того, в Україні під час війни дозволили продавати пальне екологічного стандарту Євро-3. Через це на ринку з’явилося чимало неякісного бензину.