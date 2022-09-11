До кінця року в Україні заплановано ще два підвищення пенсійних виплат. Ті ж громадяни, які досягли пенсійного віку, але при цьому не набули достатньої кількості страхового стажу для отримання пенсії, можуть оформити тимчасову соціальну допомогу.

Як це зробити, пояснює заступник директора департаменту соціальної політики-начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат Катерина Бінусова, повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики ЧМР.

Тимчасова соцдопомога: хто має право?

Право на неї мають особи, які досягли пенсійного віку та на момент оформлення виплати мають не менше 15 років страхового стажу.

Тимчасова соціальна допомога нараховується кожні шість місяців з урахуванням змін матеріального становища та виплачується до досягнення особою права на пенсійну виплату

Як оформити?

• заяву на оформлення допомоги;

• документ, що засвідчує особу пенсіонера та ідентифікаційний код (ІПН);

• довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера);

• декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

• для недієздатних осіб — копію рішення про призначення опікуна.

Строки виплати соціальної допомоги

Тимчасова соціальна допомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, встановленого частиною 1 статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за умови, що звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж за 3 місяці після досягнення такого віку.

Якщо строків не було дотримано і пенсіонер звернувся до органів соцзахисту через три місяці, то грошова допомога призначається з дня звернення за нею, тобто з дати подання всіх необхідних документів та довідок.

Рішення про призначення тимчасової допомоги або про відмову в її наданні приймається управлінням соціальної допомоги та компенсаційних виплат департаменту соціальної політики Черкаської міської ради протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. Про відмову повідомляється письмово у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення.