Майже рік працівники боротьби з наркозлочинністю документували діяльність трьох жителів області, які продавали нарковмісні таблетки.

Підозрювані – ін’єкційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них – 53-річна жінка та 30-річний чоловік проходять замісну терапію в одній із клінік. Третій спільник лише допомагав перепродувати товар.

За словами заступника начальника обласного управління боротьби з наркозлочинністю Андрія Шафранського, наркозалежні отримували таблетки метадону й рецепти на препарат соннат, який самі купували в аптеках. На цьому побудували «бізнес» – частину медикаментів реалізовували своїм наркозалежним знайомим, по 100-150 гривень за таблетку.

Як кажуть правоохоронці, підозрювані вводили в оману лікарів, наполягаючи, що доза, яку їм видають, замала. Тому медики її підвищували. Зловмисники частину приймали самостійно, а іншу – продавали.

“Ще кілька років тому пацієнти замісної терапії змушені були приймати ліки безпосередньо в клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім війна внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на 7 днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно”, – розповів Андрій Шафранський.

Оперативники УБН провели санкціоновані обшуки в помешканні фігурантів та виявили нарковмісні препарати, а також списки клієнтів. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська міська прокуратура.

Учасникам групи оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.