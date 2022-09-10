Через військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначений законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Загальна мобілізація: що це означає
Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.
Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.
Під час дії загальної мобілізації призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов’язок.
Кого призивають до армії під час загальної мобілізації
Призову підлягають усі військовозобов’язані громадяни України, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі (резервісти). Першочергово мобілізують тих, хто має досвід у військовій справі.
Громадяни призовного віку мають з’явитися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.
Етапи загальної мобілізації
Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які водяться відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій:
- Перша черга оперативного резерву – колишні військові до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (ветерани АТО/ООС з 2014 року)
- Друга черга оперативного резерву – військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
- Мобілізаційний резерв – військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.
- Громадський резерв – решта громадян України, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.