Поліцейські перевірятимуть документи, транспортні засоби, з’ясовуватимуть причини знаходження тієї чи іншої людини на території області.
Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Він зазначив, що такі заходи будуть проводити для того, щоб виявити осіб, які можуть загрожувати безпеці країни.
«Нацполіція разом з іншими правоохоронними структурами за ініціативи СБУ проводить опрацювання окремих територій області. Тому громадян прошу віднестися з розумінням до того, що окремий населений пункт буде оточений блок-постами і великою кількістю поліцейських та працівників різних спецслужб. Вони проситимуть надати документи. Перевірятимуть людей і що вони роблять на цій території. Ця робота проводиться не тільки в Тернопільській області а й по всій Україні», – зазначив Олександр Богомол.