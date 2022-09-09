Поліцейські перевірятимуть документи, транспортні засоби, з’ясовуватимуть причини знаходження тієї чи іншої людини на території області.

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Він зазначив, що такі заходи будуть проводити для того, щоб виявити осіб, які можуть загрожувати безпеці країни.