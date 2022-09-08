У серпні на дорогах Тернопільщини трапилося 227 дорожньо-транспортних пригод. Із них 61 – із постраждалими, в яких 13 людей загинули, ще 80 отримали травми. 16 аварій трапилося за участю пішоходів. 28 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Минулого місяця поліцейські виявили 241 особу, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці нагадують: за керування транспортом у стані сп’яніння передбачений штраф у розмірі від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням права на керування та конфіскацією авто.

За вчинення ДТП у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.