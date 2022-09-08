Водій загинув, а двоє пасажирів у лікарні – наслідки ДТП, що сталась 7 вересня на автодорозі Тернопіль-Ланівці. Повідомляють на сайті Національної поліції області.

Біля села Чернихівці, водій автомобіля ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив з’їзд легківки в кювет. Після цього транспортний засіб врізався в перешкоду.

Життя 54-річного кермувальника врятувати не вдалося. Він помер на місці ДТП. Пасажирів бригада екстреної допомоги доправила до медзакладу.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.