Близько ста спортсменів із Тернополя, Збаража, Вишнівця, Борщова, Скали-Подільської, Львова і Рівного стали учасниками відкритого юнацького Кубка міського голови Тернополя з вільної боротьби. Відбувся захід наприкінці серпня у спортивному клубі «Галицькі леви».

У своїх вагових категоріях переможцями стали Данило Сампара, Антон Миколів, Роман Поворозник з Тернопільської КДЮСШ №1, Дмитро Шарабуряк та Олександр Сич із Збаража, Віктор Бурба і Михайло Гармаш з Борщова, Назар Баньковський з Вишнівця. Золоті нагороди також здобули вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Смакула із Збаража та Євген Ранецький з Тернополя. Відзначилися перемогою і львів’яни Віталій Шеремета та Джамал Валібагаданов, який переїхав із тимчасово окупованого Токмака.

Призерами турніру стали Артем Дем’янюк і Максим Грищишин (Тернопільська КДЮСШ №1), Іван Шандригось, Максим Шаган, Дмитро Коруц, Данило Мищишин (ОДЮСШ із літніх видів спорту), Юрій Ковалевський, Дмитро Павлинчак, Віталій Ткач із (Збаража), Остап Шнурков (Харків), Костянтин Твердохліб, Нестор Іванов, Артем Шевчишин, Станіслав Климчук, Олександр Скороход (Борщів), Андрій Маринюк (Скала-Подільська), Тимур Гаврилюк, Дмитро Денищук (Рівне), Захар Оберванюк, Маркіян Лобас, Данило Ладика (Львів).

Юних місцевих борців до змагань готували Валерій Красовський, Іван Лозинський, Олег Жирій, Сергій Цимбал, Валерій Рибін, Євген та Петро Королі, Олександр Шафранський, Олег Борисевич, Руслан Антонюк, Ярослав Боднар і Сергій Недокіс. Усі переможці і призери нагороджені грамотами і медалями.