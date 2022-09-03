З приходом війни в Україну громадяни по – різному реагували на нову реальність, хтось вирішив втікати, хтось йти захищати неньку Україну та свій дім, або волонтерити. Ті, хто залишились на безпечних територіях , по – різному допомагали армії, волонтерам, переселенцям, близьким та робили все необхідне, щоб наблизити перемогу. Та чимало назбиралось і тих, хто не просто чекав приходу “русского міра” , а й активно сприяв російській армії та пропагував цей “мір” серед інших.

Загалом з 24 лютого по вересень 2022 року ДБР повідомляє про розслідування 881 злочину проти основ національної безпеки, а саме:

733 кримінальні провадження за державну зраду,

за колабораційну діяльність – 113 проваджень ,

9 – щодо пособників державі-агресору та інші.

Варто зазначити, що тільки 315 фігурантам повідомлено про підозру, ще 216 оголошено в розшук.

На сьогодні, ще 1 164 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 32 провадження.