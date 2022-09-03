28 серпня футбольний клуб «Нива» у стартовому турі чемпіонату першої ліги у виїзній грі зіграв внічию із представником Київщини – вишгородським «Діназом».

Поєдинок виявився доволі цікавим і жвавим, обидві команди намагалися здобути перемогу і мали для цього відповідні моменти, в багатьох випадках свою майстерність продемонстрували голкіпери команд.

Матч розпочався з розвідки. Трішки гостріше в перші хвилини діяли футболісти «Ниви», утім, дуже швидко гра стала рівною. Все ж у першому таймі вдалося відзначитися тернополянам. Футболіст «Діназу» у боротьбі у своєму штрафному майданчику підіграв рукою, що арбітр розцінив, як привід для призначення 11-метрового. Пенальті чітко реалізував Руслан Дедух. Відігрався «Діназ» вже після перерви.

На 57-й хвилині за м’яч біля штрафної тернополян зачепився Владислав Клименко, який видряпав його у боротьбі з двома суперниками та пробив під ліву стійку – 1:1.

Команди ще мали моменти схилити шальки терезів на свою користь, але більше голів глядачі не побачили.

Після удару Андрія Малащука м’яч на десяток сантиметрів розминувся з воротами. Ще один шанс забити тернополяни згаяли на другій доданій хвилині. Знову ж таки – стандарт (кутовий) і потужний удар головою з кількох метрів. Господарів виручила відмінна реакція голкіпера «Діназу».

МФК «Діназ» – ФК «Нива» – 1:1 (0:1).

Голи: В. Клименко (57) – Р. Дедух (41 пен.).

ФК «Нива»: Механів, Дударенко (Хруставка 89), Зінь, Кіричук, Соколов, Дедух, Дорошенко (Проців 79), Козак, Бей (Різник 79), Гатала (Малащук 70), Сухоручко (Вольський 89).

Як розповів головний тренер тернополян Андрій Купцов:

«Враження від першого матчу непогані, тому що ми почали чемпіонат. Велика подяка всім, хто причетний до цього. Насамперед, ЗСУ. А також керівникам наших клубів, адже дуже багато клубів не можуть взяти участь у чемпіонаті через фінансові і територіальні проблеми. У нас теж гостро стояло питання, але, Слава Богу, знайшлися інвестори, які продовжили життя клубу. Щодо гри, то хотілося б, звичайно, кращої, але ж тривалий час хлопці не грали. Ті матчі, які ми проводимо в підготовчий період, зовсім інші, ніж в чемпіонаті. Це інша психологія. Бажання у всіх є, але трішки не вистачає майстерності, взаєморозуміння між гравцями. Над цим треба працювати. Щодо пропущеного м’яча, то це – наша помилка. Звичайно, суперники змусили нас її зробити. Вони бігли вперед, намагалися забити. Нема повного взаєморозуміння між нашими гравцями, сподівалися один на одного, тому і пропустили».

У наступному турі, 3 вересня, «Нива» прийматиме львівські «Карпати», які у першому турі перемогли ФСК «Маріуполь» – 3:0.