У першовересневі дні школи Тернопільщини нарешті наповняться життям, дитячим сміхом і знаннями офлайн. Навчання в школах є дуже важливим для дітей, адже таким чином вони соціалізуються, знаходять нових друзів.

На Тернопільщині більше 70% закладів освіти розпочали навчання в очному режимі. Частина батьків обрали змішану або дистанційну форму навчання.

«І яким би не було рішення батьків – навчатися їхнім дітям очно чи дистанційно, це рішення правильне. Бо воно стосується їхньої дитини і їхньої родини. Держава гарантує освіту кожному: за партою чи за комп’ютером. Нашим завданням було максимально підготувати до навчального року ті заклади, які мають укриття», – зазначив Володимир Труш.

Протягом двох місяців спеціальна комісія обстежувала усі навчальні заклади області. Із захисних споруд в навчальних закладах

82% – рекомендовані до використання. За результатами, 740 закладів освіти готові до очного навчання. 603 – оснащені тривожними кнопками. У 543 освітніх закладах – встановлені системи відеоспостереження.

Як зазначає директор департаменту освіти і науки Ольга Хома, навчальні заклади готові до очного навчання.

«Більшу частину закладів освіти ми відвідали особисто. Сховища оснащенні системою вентиляції, є запаси медикаментів, води, усе необхідне для комфортного перебування під час повітряної тривоги. Деякі школи навіть облаштували бібліотеки та дитячі куточки. Цього року я теж відвела свою дитину у перший клас. Саме у першому класі дітям надзвичайно потрібна любов та підтримка батьків. Це – головне», – каже Ольга Хома.

На підставі актів оцінки готовності укриттів наразі розглядається очна форма організації освітнього процесу для 325 шкіл, змішана пропонується для 234. 118 навчальних закладів навчатимуться лише дистанційно.