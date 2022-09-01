Великоберезовицька ОТГ співфінансувала заходи із забезпечення дорожнього руху на ділянці автошляху Т-20-20 Мишковичі – Дружба. На роботи громада перерахувала у державний бюджет 1 100 000 грн.

Підрядна організація вже стартувала.

Жителям громади залишається тільки чекати на результати проведеного ремонту і пережити корки під час його проведення.