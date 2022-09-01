У одній із найбільших громад Тернопільського району виділили значну суму із місцевого бюджету, щоб провести поточні ремонти дорожнього покриття, пишуть Тернополяни.
Великоберезовицька ОТГ співфінансувала заходи із забезпечення дорожнього руху на ділянці автошляху Т-20-20 Мишковичі – Дружба. На роботи громада перерахувала у державний бюджет 1 100 000 грн.
Підрядна організація вже стартувала.
Жителям громади залишається тільки чекати на результати проведеного ремонту і пережити корки під час його проведення.