24 і 28 серпня відбулися поєдинки третього та четвертого турів у першій лізі чемпіонату Тернопільської області.
24 серпня
ФК «Копичинці» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 1:5 (1:2).
Голи: Віктор Сагайдак (19, з пен.) – Роман Кінделевич (2), Дмитро Чалий (45+1, 64, 90+1), Михайло Варіжук (49).
«Вікнини» (Вікно) – ФК «Бучач» – 2:1 (1:1).
Голи: Дмитро Познанський (42), Сергій Чабай (90) – Петро Гончар (44).
«Поділля» (В. Березовиця) – «Дністер» (Заліщики) – 0:1 (0:1).
Гол: Роман Голодрига (40).
ФК «Нараїв» – ФК «Галич» (Збараж) – 4:1 (1:1).
Голи: Сергій Онуфрейчук (45), Андрій Кульчицький (49, 68), Роман Кісіль (80) – Володимир Дишлюк (10).
28 серпня
«Дністер» (Заліщики) – «Фенікс» (Біла) – 3:0 (1:0).
Голи: Микола Пастухов (25), Володимир Леськів (72), Олег Тракало (90+3, з пен.).
«Галич» (Збараж) – «Поділля» (В. Березовиця) – 6:0 (3:0).
Голи: Андрій Білик (10), Михайло Купчак (11), Ігор Грішаков (15, 55), Роман Клос (61), Владислав Мацюк (70, з пен.).
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Нараїв» – 8:3 (5:1).
Голи: Михайло Варіжук (9, 38, 45, 47), Дмитро Чалий (17, 20), Віктор Крисоватий (78), Олексій Вдовин (81) – Роман Наконечний (24), Олег Мацеплюк (58, а/г), Андрій Кульчицький (75).
ФК «Копичинці» – ФК «Бучач» – 3:0 (3:0).
Голи: Назарій Сисюк (4), Ігор Гуменюк (15), Віталій Панило (45).
«Вікнини» (Вікно) – ФК «Борщів» (Борщівська ТГ) – 2:0 (1:0).
Голи: Дмитро Познанський (25), Ігор Барановський (53).
Календар матчів. Перша ліга. Перше коло.
Тур 5. 4 вересня
ФК «Фенікс» (Біла) – ФК «Вікнини» (Вікно)
ФК «Борщів» – ФК «Копичинці»
ФК «Бучач» – ФК «Нараїв»
ФК «Поділля» (В. Березовиця) – ФК «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ)
ФК «Дністер» (Заліщики) – ФК «Галич» (Збараж)
Тур 6. 11 вересня
ФК «Галич» – ФК «Фенікс»
ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Дністер»
ФК «Бучач» – ФК «Поділля»
ФК «Нараїв» – ФК «Борщів»
ФК «Вікнини» – ФК «Копичинці»
Тур 7. 18 вересня
ФК «Копичинці» – ФК «Фенікс»
ФК «Нараїв» – ФК «Вікнини»
ФК «Поділля» – ФК «Борщів»
ФК «Дністер» – ФК «Бучач»
ФК «Галич» – ФК «Збруч-Агробізнес»
Тур 8. 21 вересня
ФК «Фенікс» – ФК «Збруч-Агробізнес»
ФК «Бучач» – ФК «Галич»
ФК «Борщів» – ФК «Дністер»
ФК «Вікнини» – ФК «Поділля»
ФК «Копичинці» – ФК «Нараїв»
Тур 9. 25 вересня
ФК «Фенікс» – ФК «Нараїв»
ФК «Поділля» – ФК «Копичинці»
ФК «Дністер» – ФК «Вікнини»
ФК «Галич» – ФК «Борщів»
ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Бучач»