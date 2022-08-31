«Згідно з новою схемою роз’їзду, на визначеній ділянці дороги організовано рух по колу. Звертаємо увагу, що на даному перехресті перевага надаватиметься транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Будьте уважні та слідкуйте за дорожньою обстановкою», — інформують у Патрульній поліції Тернопільської області.

Отож, згідно ПДР України, дорожній знак 4.10 “Круговий рух” вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Зміни орієнтовно запровадять вже з 9 години ранку. При цьому, про наближення до перехрестя з кільцевим рухом водіїв інформуватимуть відповідні дорожні знаки та дорожня розмітка.