Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жителя Підволочиська, який намагався уникнути адміністративної відповідальності, про це повідомляють у Нацполіції області.

На трасі поліцейські зупинили для перевірки легковий автомобіль та помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Під час складання протоколу за про адміністративне правопорушення 46-річний мешканець Тернопільського району запропонував працівникам поліції 50 доларів США.

Правоохоронці, у свою чергу, викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Дії порушника кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України.