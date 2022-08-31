Упродовж 25–28 серпня в Рупольдингу (Німеччина) відбувся літній чемпіонату світу з біатлону, де виступали також тернопільські спортсмени.

26 серпня у фіналі супер-спринту наш краянин Дмитро Підручний фінішував на 10-тій позиції (0+0+1+2). Цього ж дня уродженка Тернопілля – Анастасія Меркушина (0+0+0+0) здобула п’яте місце у фіналі жіночого суперспринту. А 27 серпня Олександра Меркушина у спринті юніорок також здобула 5 місце (0+1).

28 серпня жіночу програму на літньому чемпіонаті світу з біатлону завершувала гонка з масовим стартом, під час якої Анастасія Меркушина – фінішувала п’ятою у фіналі жіночого суперспринту – (0+0+1+0), у чоловічому мас-старті Дмитро Підручний виявився 18-им (2+2+0+1), а в гонці переслідування у юніорок Олекандра Меркушина виборола восьмий результат (2+0+2+0).

Але перед тим, на літньому чемпіонаті світу з біатлону гонки переслідування юніорів тернополянин Віталій Мандзин взяв «бронзу» – (0+0+1+0).

«Всю гонку наш спортсмен, який, нагадаємо, ще минулого сезону виступав в юнацькій категорії, провів дуже зріло! Віталій не надто поспішав зі стрільбою, віддаючи перевагу точності, і за чотири вогневих рубежі схибив лише один раз!», – так зазначили у Федерації біатлону України.

Віталій Мандзин вийшов з вогневого рубежу четвертим з відставанням у сім секунд від Онджея Манека. На останньому колі ж біатлоніст виграв боротьбу у суперника – на фініші він випередив чеха і посів підсумкове третє місце.