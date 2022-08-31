Жнива ще не завершилися, а в області в усіх категорія господарств уже зібрали один мільйон 550,6 тисяч тонн зерна. Також цьогоріч врожайність усіх сільськогосподарських культур вища, ніж минулого року. Таку інформацію озвучив директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Стахів.

У всіх категоріях господарств області зібрано зернові та зернобобові культури, крім гречки і кукурудзи, з 294,2 тис. га, що становить 96,6 відсотка площ. Середня урожайність зернових в області – 52,7 ц/га.

Озиму пшеницю обмолочено на площі 191 тис. га (98%), намолочено 1057 тис. тонн зерна, середня урожайність – 55 ц/га. Яру пшеницю зібрано з 18,5 тис. га (75 процентів), валовий збір – 75,2 тисячі тонн, урожайність – 41 ц/ га.

Ярий ячмінь обмолочено на площі 59 тис. га (98% до площі посіву), намолочено 285 тис. тонн зерна, середня урожайність – 48 ц/га.

Стовідсотково на Тернопіллі зібрано та обмолочено озимий ячмінь, озиме жито, озимий і ярий ріпак, горох, овес.

Картоплю уже зібрали з 9 тис. га (17%), овочі – з 4,8 тис. га (44%).