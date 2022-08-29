Сьогодні в електронних кабінетах вступників з’явилися рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти.

Про це інформує УНН із посиланням на Telegram міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Понад 67 тисяч осіб отримали рекомендації для вступу на бюджет на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2.

Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Для зарахування на бюджет вступники мають до 18:00 2 вересня подати документи до університетів. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня, повідомляє Шкарлет.

Якщо вступник не отримав відповідну рекомендацію, то його заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Не пізніше 19 вересня здійснюватиметься переведення на вакантні місця з бюджетною формою навчання тих вступників, які були зараховані на контракт на основі повної загальної середньої освіти.