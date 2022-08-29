Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

У зв’язку з цим, частина поїздів суттєво затрималась, а рух між Тернополем та Хмельницьким – зупинили.

Компанія запустила шатли – рейкові автобуси Pesa та електропоїзд, які підвозили пасажирів до потягів, яким довелось змінити маршрут, щоб оминути дані ділянки.

Об’їзд відбувався через Красне, Здолбунів, Шепетівку та Козятин. Загалом цієї ночі, через схід вантажних вагонів, затримались 23 рейси.

Станом на 6:30 ранку, відновлювальні роботи на Львівському напрямку тривали.

“Ми оновили перелік затримок на uz-vezemo.com і продовжуємо системно організовувати необхідні шатли та пересадки для пасажирів по ст. Вінниця, Хмельницький і Тернопіль.

Для пасажирів поїздів, що спізнюються на вже понад 5 годин, ми разом із друзями з WCK організовуємо сніданки. Не спиняємо рух!”, – зазначили в пресслужбі УЗ.