За даними Головного управління статистики, найбільше – на 26,5% – подорожчали яйця.

Також на 9,9-2,2% підвищилась вартість рису, продуктів переробки зернових, свинини, безалкогольних напоїв, цукру та кондитерських виробів з борошна. Водночас на 8,3% подешевшали фрукти, на 1,3-0,2% – сало, яловичина та овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%. Одяг і взуття стали дешевшими на 2,7%.

Амбулаторні послуги подорожчали на 3,8%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання зросли в ціні на 1,4%.