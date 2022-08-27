До Чортківського бюро правової допомоги звернулася пані Світлана – мати військовослужбовця ЗСУ Назара, який загинув, захищаючи Батьківщину.

Хлопця призвали на військову службу за контрактом у 2019 році. За час воєнних дій неодноразово заохочувався за сумлінну службу. Однак 6 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав поранення, не сумісні з життям.

Матір важко переживає втрату. А ще – зіткнулася із проблемою: неможливо оформити свідоцтво про смерть.

Жінка розповіла, що самостійно здійснювала пошуки зниклого сина та вірила до останнього, що він живий. Побратим, який служив із сином, підтвердив факт його смерті під час бойових дій. Територія, де здійснено поховання героя, підконтрольна РФ, тому повернути тіло військовослужбовця рідним для належного вшанування та поховання не вдалося.

Пані Світлана звернулася до органу ДРАЦС для отримання свідоцтва про смерть, проте дізналася, що державна реєстрації смерті здійснюється за наявності документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою. У матері відповідної довідки не було, тому вона змушена звернутися до суду для встановлення факту смерті сина.

Чортківський місцевий центр призначив адвоката Сергія Волинця, який підготував позов до суду про встановлення факту смерті особи в певний час на окупованій території України та представляв інтереси клієнтки у суді.

До суду надано докази про те, що подія загибелі хлопця сталася під час виконання ним бойового завдання (покази побратимів, відеозаписи свідчень, витяги з Поіменного списку загальних втрат особового складу військової частини, скріншоти переписок та інше). Оскільки тіло героя залишилося на непідконтрольній території ЗСУ, евакуювати його не вдалося. Пані Світлана позбавлена можливості у визначеному законодавством порядку встановити та підтвердити юридичний факт смерті сина на території, де зараз ведуться бойові дії.

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України. Такі справи розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Суд заяву позивачки задовольнив та прийняв рішення про встановлення юридичного факту смерті її сина, який загинув під час виконання військового обов’язку в період дії воєнного стану. Завдяки судовому рішенню матір хлопця змогла отримати свідоцтво про смерть героя.