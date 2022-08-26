Оцінки тих дітей, які закінчили навчальний рік у закордонних школах, будуть їм зараховані після перерахунку за українською системою.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає УНН.

«Безумовно, ми зарахуємо загальнонавчальні дисципліни, які діти будуть вивчати у європейських школах. Єдине, я буду просити, щоб діти підключались до онлайн уроків з таких важливих предметів, як Українська мова, Українська література, Історія України. Бо такі предмети за кордоном не викладаються, і діти мають їх знати», – сказав Вітренко.

Заступник міністра освіти наголосив, що для дітей, які навчатимуться за кордоном, не буде штрафів та тиску з боку європейських колег щодо обов’язкового навчання в європейських школах.

Він також додав, що Міністерство освіти та науки завершило підготовку методичних рекомендацій для вчителів щодо нового викладання деяких категорій предметів. Зокрема, мова йдеться про програми з таких предметів, як Зарубіжна література, Історія України та Всесвітня Історія, Безпека життєдіяльності, Захист Вітчизни.