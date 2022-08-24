Невідомий пообіцяв 42-річному тернополянину посприяти в отриманні грошової допомоги від міжнародних організацій, натомість зняв з банківських карток 15 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про скоєння щодо нього факту шахрайства. За його словами, в одній із соціальних мереж він побачив оголошення про міжнародну фінансову допомогу.

Чоловік перейшов за посиланням, яке виявилося фіктивним. Згодом йому зателефонував невідомий та, відрекомендувавшись працівником служби безпеки сервісу е-підтримка, запропонував допомогу в отриманні виплат. Щоправда, за плату за посередницькі послуги. Не підозрюючи лихого, тернополянин надав дані своїх банківських карток.

«Сприяння» результату не принесло – коштів від міжнародних організацій тернополянин не отримав, зате шахрай щедро взяв за «послуги» 15 тисяч гривень.

Поліцейські внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Правоохоронці закликають людей не приставати на спокусливі пропозиції від невідомих та не надавати даних банківських карток.