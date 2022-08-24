Станом на 21 серпня результати футбольних матчів 2-го туру чемпіонату Тернопільської області були наступними:
Вища ліга
- Футбольна академія «Тернопіль» – «Колос» (Бучач) – 2:2 (1:1).
Голи: Володимир Кикіш (31, з пен.), Віталій Миц (61) – Максим Кобельчук (33), Мирон Бідний (49).
- ФК «Трибухівці» – «Медобори» (Зелене) – 0:3 (0:2).
Голи: Олександр Музичук (20), Михайло Войцещук (37), Олександр Томич (58).
- «Нива» (Теребовля) – «Поділля» (Васильківці) – 3:1 (2:0).
Голи: Володимир Дитиняк (21), Ігор Олексієнко (41), Максим Чіп (82) – Михайло Вітерук (48, з пен.).
- «Агрон» (Великогаївська громада) – «Кристал» (Чортків) – 8:0 (2:0)
Голи: Тарас Гром’як (12, 58), Роман Мельник (16), Назар Процик (64, 70, 89), Петро Скобляк (73), Олександр Павлусь (78).
Перша ліга
- «Фенікс» (Біла) – «Поділля» (В. Березовиця) – 0:2 (0:0)
- «Дністер» (Заліщики) – ФК «Нараїв» – 0:0
- «Галич» (Збараж) – ФК «Копичинці» – 1:3 (1:2)
- «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Вікнини» (Вікно) – 2:0 (0:0)
- ФК «Бучач» – ФК «Борщів» (Борщівська ТГ) – 2:2 (0:1)