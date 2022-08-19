Також у Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов можливий виїзд чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні.

Як відомо, загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого. За таких умов чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати за межі України, крім певних винятків. Наразі загальну мобілізацію продовжили щонайменше до 21 листопада.

Виїзд чоловіків за кордон у відрядження: які умови?

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі загального телемарафону, виїзд чоловіка призовного віку за кордон у відрядження буде можливим, якщо: