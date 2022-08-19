Новий безпілотний літальний апарат отримали від працівників благодійного фонду «Великий народ UA» поліцейські Тернопільщини. Квадрокоптер використовуватимуть бійці «КОРДу» під час виконання спецзавдань.

Як зазначила керівник благодійної організації Марія Сметаніна, безпілотники Шумській територіальній громаді подарували польські волонтери. Один з таких апаратів вони вирішили передати на потреби правоохоронцям, адже застосування такої техніки значно покращує ефективність їх роботи.

Керівник Нацполіції краю Олександр Богомол висловив благодійникам слова вдячності за надане технічне обладнання, зазначивши, що коптер буде працювати на перемогу для нашої держави та допоможе рятувати людські життя.