За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрили тернополянина, який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарна допомога (ч. 3 ст. 201- 2 КК України).

За версією слідства, тернополянин спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети, кошти на які збирали у США. Амуніцію бронежилети купував брат організатора схеми. Вантаж доправляли з США до Польщі літаком, а далі переправляли в Україну як гуманітарну допомогу місцевому благодійному фонду.

Проте товари потрапляли не до благодійної організації, а на склади організатора схеми. Звідти зібрану за пожертви допомогу для військових псевдоволонтер продавав. Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тис грн його викрили правоохоронці.

Наразі встановлюють коло усіх причетних до незаконного бізнесу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ. Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.