Дівчина стала жертвою афериста, який ошукав її на сорок тисяч гривень.

Тернополянка розповіла, що в Інтернеті познайомилася з іноземцем. Пара переписувалася упродовж тривалого часу, й врешті хлопець пообіцяв дівчині зробити цінний подарунок. Він зазначив, що в пакунку буде чимала сума готівки, однак попросив розмитнити посилку. Тернополянка погодилася та здійснила дві транзакції, оплативши обумовлену суму. Однак згодом збагнула, що стала жертвою пройдисвіта, адже останній зник з легко привласненими грішми.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Щоб не стати жертвою шахраїв, поліцейські застерігають не перераховувати гроші невідомим. Надсилати гроші іноземцю, якого ніколи не бачили, – безглуздо і дуже легковажно, зауважують у відділі комунікації ГУ НП в області. Те ж стосується й інших оборудок: якщо вимагають передоплату – це уже тривожний сигнал про те, що вас намагаються обдурити.

В аферу трохи іншого гатунку потрапив житель Гусятина. 22-річний потерпілий розповів, що натрапив в Інтернеті на оголошення про можливість працевлаштуватися в Німеччині. Це його зацікавило, бо на той момент перебував за кордоном, тож написав «роботодавцю». Невідомий пообіцяв великий заробіток, однак повідомив, що для цього необхідно перерахувати 8000 гривень – нібито для оформлення документів. Молодий чоловік погодився та здійснив транзакцію. Через декілька днів йому аферист-роботодавець попросив ще 8000 гривень. Молодик погодився. Але через декілька днів збагнув, що його ошукали, бо телефон пройдисвіта був вимкнений, а допис видалений. За допомогою він звернувся до працівників кіберполіції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Правоохоронці наголошують, щоб вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати в іноземній валюті. При цьому немає вимоги щодо освіти чи досвіду роботи. Як правило, шахраї пропонують роботу вдома. Усе закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.

Ну і, на жаль, немає такого дня, щоб когось з області не «нагріли» телефонні аферисти на гроші, що на банківських картках. Як повідомляє пресслужба обласної поліції, за останні дні ошукали жителів області майже на 100 000 гривень.

Пройдисвіти телефонували до потерпілих та під різними приводами дізнавалися інформацію про карткові рахунки. Згодом без труднощів спустошували банківські рахунки: тернополянка втратила понад 60000 гривень, жителька Бучача 11000 гривень, а жителька Теребовлянської ТГ 26596 гривень.

Правоохоронці вкотре закликають за жодних умов не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Від такого злочину потерпіла і жителька Трибухівської територіальної громади. Щоправда, жінку «розвели» не на гривні, а на євро. Збій банківської системи – під таким приводом пройдисвіт зателефонував до 60-річної жінки. Дзвінок виглядав доречним, бо перед тим власниця валютного рахунку не змогла скористатися додатком. Тож вона повірила, коли незнайомець, відрекомендувавшись працівником фінустанови, повідомив про несанкціоноване втручання в систему.

Аби уберегти кошти, запропонував жінки повідомити чотиризначні коди, які надійдуть їй на мобільний телефон. Жінка продиктувала цифри і тим, як виявилося, підтвердила покупки в Інтернеті. Відтак втратила 180 євро.