Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІ внесено зміни в призначення пенсій за вислугу років. Зокрема, право на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів 21, 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) мають працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за умови, якщо вони на день набуття чинності, тобто станом на 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років, необхідну для призначення такої пенсії.

Перелік посад і закладів, робота в яких зараховується до спеціального стажу для призначення пенсій за вислугу років зазначеній вище категорії працівників по 10 жовтня 2017 року включно, визначені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 (далі — Перелік № 909).

Таким чином, право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи за спеціальністю станом:

на 1 квітня 2015 року — не менше 25 років;

на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців;

на 11 жовтня 2017 року — 26 років 6 місяців.

До спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, не зараховуються періоди роботи на відповідних посадах після 11 жовтня 2017 року.

При визначенні права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи, перевіряється на відповідність вказаному Переліку як сама посада, так і заклад, де працює особа. Водночас допускається підсумування стажу за періоди роботи в закладах і установах як освіти, так і охорони здоров’я та соціального захисту.

Форма власності закладу та його відомча належність не мають значення при визначенні права на зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

Спеціальний стаж роботи визначається лише за основним місцем роботи відповідно до записів у трудовій книжці. Час роботи за сумісництвом та час навчання за спеціальністю до такого стажу не зараховується.

Важливо пам’ятати, що пенсія за вислугу років призначається з дня звернення — за умови звільнення з посади, що дає право на таку пенсію.

У разі працевлаштування за спеціальністю — виплата пенсії припиняється і поновлюється з наступного дня після звільнення. Робота на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років, не позбавляє права на отримання такого виду пенсії.

Водночас варто звернути увагу на наступне — якщо в період одержання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, доцільно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про перехід на пенсію за віком. За таких умов після досягнення пенсійного віку, одержуючи пенсію за віком, можна працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Сам факт досягнення пенсійного віку без призначення пенсії за віком такого права не дає.

Доречно зазначити, що працівникам освіти, які не скористаються правом на дострокове призначення пенсії за вислугу років і, які на час досягнення пенсійного віку працюють в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років та мають страховий стаж роботи на таких посадах: чоловіки — 35 років, а жінки — 30 років (згідно із пунктом 71 Прикінцевих положень Закону № 1058 та Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1191), під час призначення пенсії за віком буде виплачено грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, розрахованих на день її призначення.

При призначенні пенсії за вислугу років при обчисленні спеціального стажу форма власності закладу не має значення, основним фактом є наявність закладу та відповідної посади в Переліку № 909. Водночас при визначенні права на одержання грошової допомоги до спеціального стажу, 30(35) років, зараховується час роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за вислугу років, виключно в установах державної або комунальної форми власності. Необхідною умовою є факт роботи на відповідній посаді в установі державної або комунальної форми власності на час досягнення пенсійного віку.