Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058), який набув чинності з 01 січня 2004 року, визначено поняття страховий стаж.

Згідно зі ст. 24 даного Закону, страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначено ст. 11 Закону № 1058. Такої категорії, як особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, в ст. 11 не передбачено.

З 01 січня 2004 року страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом № 1058.

Так, відповідно до пункту «д» ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05 листопада 1991 року № 1788-XII до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12 серпня 1993 року № 637, час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Отже, період навчання до 01 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на підставі вищезазначених документів, а після 01 січня 2004року лише за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464.

Водночас, для забезпечення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі у повному обсязі постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1084 затверджено Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі — Порядок).

Пунктом 6 Порядку визначено, що відомості про трудову діяльність працівника подаються в Пенсійний фонд України через вебпортал у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді.

Згідно з пунктом 9 Порядку оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів здійснюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду України шляхом доповнення персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформацією, наявною в сканованих копіях документів.

Враховуючи вищезазначене та у зв’язку з численним надходженням до Пенсійного фонду України скарг щодо не врахування періоду навчання у разі, якщо період навчання охоплював періоди до та після 2004 року, повідомляємо, що при опрацюванні відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій трудової книжки та дипломів про навчання, внесення такої інформації здійснюється двома записами:

– період навчання до 31 грудня 2003 року — при цьому ознака врахування періоду для розрахунку пенсії ставиться — «так»;

– період навчання з 01 січня 2004 року — ознака врахування періоду для розрахунку пенсії ставиться — «ні».