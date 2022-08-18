У Національному банку обговорюють можливість повної заборони діяльності в Україні небанківських обмінників – заради стабілізації валютного ринку. Серед причин: вони сплачують мало податків, однак забирають у банків їхній “хліб”, а також є “менш керованими, ніж банки”. Втім, наразі все залишається на рівні розмов.

Там зазначають: стримуючим фактором ухвалення цього рішення нині є “побоювання зростання чорного ринку”.

“Такий варіант справді обговорюється. Але рішення не ухвалене. Є різні думки, все непросто”, – наводить видання Obozrevatel.com. слова свого джерела в Нацбанку.

При цьому наголошується: у регуляторі не вважають відкликання ліцензій у чотирьох фінансових компаній, які тримали понад 600 обмінників та 15% валютного ринку, кроком до заборони фінансовим компаніям як таким займатися валютообмінними операціями. Там розглядають це в якості хоч і масштабного, але “заходу впливу на порушників”.

Зі свого боку, глава Національного банку України Кирило Шевченко 11 серпня провів зустріч із представниками небанківських фінустанов, які займаються обміном валют. На ній обмінники погодилися змінити курси – тепер вони орієнтуватимуться на вартість долара, встановлену державними банками. Також обговорювали нові податки для фінкомпаній та очищення ринку.

Зокрема, Нацбанк пообіцяв провести зустріч із парламентським Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики та погодити таку систему оподаткування обмінників, яка б допомогла поповнити держбюджет і при цьому не нашкодити бізнесу з обміну валют.

Крім того, у НБУ зазначили, що продовжать уважно стежити за роботою небанківських фінустанов і будуть позбавляти порушників ліцензій.