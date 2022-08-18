Думка футбольних авторитетів таки чогось вартує. Ось що сказав перед матчем-відповіддю Йожеф Сабо: “Потрібно вже готуватися до “Бенфіки”, тому що “Штурм” кияни переграють і пройдуть далі. Не може ця команда щось протиставити “Динамо”. “Штурм” – команда нашої першої ліги”.

“Штурм” – “Динамо” – 1:2 (у додатковий час)

“Динамо” без надмірної натуги пройшло клуб з австрійського Граца, однак здавалося, що суперники приблизно одного калібру, як у нас кажуть: яке їхало, таке й здибало. Ота двоматчева здибанка завершилася для динамівців, на нашу радість, щасливо, хоча згаданого Й.Сабо браку в їхній грі теж вистачало.

Передусім викликають тривогу дії в захисті: оборонці “Динамо” дозволяли господарям завдавати ударів по воротах Бущана з доволі небезпечних позицій, а одного разу ледь було не “привезли” собі самі, коли Сирота необачно відкинув м’яч назад. Вираз очей і міміка голкіпера киян свідчили, що такі сюрпризи від партнерів його явно не тішать.

Все ж на 27-й хв. гол у наші ворота таки стався – після “обрізки” Бесєдіна, простенького прориву двох “штурмівців” по центру і доволі пасивної протидії наших захисників. Але навіть після цього не полишала думка, що якщо динамівцям і судилося програти, то винними в цьому будуть вони самі. Вже на 33-й хв. Буяльський не зміг завдати удару головою після скидки Циганкова. Ну, гаразд, гра головою – не його стихія, але вже через хвилину Віталій міг значно вдаліше пробити ногою, але удар вийшов незграбним.

З ударами у підопічних Луческу тривалий час не складалося, хоча деякі з них цілком могли стати результативними. Зокрема, на 57-й хв. Шапаренко і Циганков дотепно розіграли штрафний, і останній завдав смачного удару в нижній кут воріт – виручив голкіпер. А вже у компенсований час і він був безсилий, однак Гармаш після верхової передачі Циганкова влучив у поперечину. Як виявилося, рудоволосий київський хавбек (якого вже тривалий час кудись продають, але ніяк не можуть продати) лише розминався перед своєю найціннішою і найбільш філігранною передачею в матчі: на 7-й хв. екстра-тайму він віддав тонкий і зрячий пас на Вівчаренка, і лівий оборонець, скориставшись тим, що захисник “Штурма” не витримав лінію, пробив поміж ніг голкіперу – 1:1.

А коли на 105-й хв. один з гравців господарів залишив поле через другу жовту картку і їхній тренер Ільцер скрушно похитав голомозою головою, стало зрозуміло, що про квитки до Лісабона на матч з “Бенфікою” доведеться турбуватися таки адміністраторам “Динамо”. “Штурм” ще намагався “тріпатися”, але ефектний гол Циганкова на 112-й хв. після серії передач з лівого флангу на правий поставив остаточну крапку на цих намаганнях.

Отже, на черзі остання перешкода перед груповим турніром ЛЧ – “Бенфіка”. Матчі відбудуться 17 і 23 серпня. Знову не втримаюся від того, щоб надати слово Йожефу Сабо: “Бенфіка” – серйозна команда. З такою грою, як зараз, “Динамо” там нічого робити”. Звучить не надто весело. Але у футболі трапляється всяке. Буває, не справджуються прогнози навіть найавторитетніших експертів. Будемо сподіватися, що так станеться і цього разу…