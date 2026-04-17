«Нива» зіграла внічию і зазнала поразки

7 квітня у поєдинку 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» приймала івано-франківське «Прикарпаття».

Перший тайм розпочався активно, команди грали на зустрічних курсах. Більше моментів створювали господарі, які намагалися володіти територіальною перевагою. На 9-й хвилині небезпечно у дев’ятку пробивав Угринюк і воротарю гостей довелося продемонструвати справжню майстерність щоби парирувати м’яч, відразу на добиванні пробував зіграти Давидов, але його удар вийшов неточним. Згодом після подачі мяч таки побував у воротах івано-франківців, але суддя зафіксував порушення правил Герегою.

Але досить несподівано рахунок відкрило «Прикарпаття». На 21-й хвилині після удару Цюцюри першим на добиванні виявся Жмуйда – 0:1. Гості продовжували загрожувати воротам тернополян, але надійно грав голкіпер господарів Ілля Ольховий.

На 42-й хвилині після передачі Івана Паламарчук Денис Резепов зрівняв рахунок – 1:1.

У другому таймі «Нива» продовжувала атакувати. Мали моменти Резепов, Андрій Демиденко, Максим Угринюк, але надійно зіграв воротар гостей. У складі «Ниви» у цьому матчі дебютував Юрій Пач, який вийшов на поле замість Резепова.

Натомість «Прикарпаття» також мало можливість подвоїти рахунок, але уда головою Трофимюка виявився неточним. Тож у підсумку нічия.

«Нива» (Тернопіль) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – 1:1 (1:1).

Голи: Д. Резепов (42). – О. Жмуйда (21).

11 квітня «Нива» у поєдинку 23-го туру зустрічалася на виїзді із ФК «Чернігів».

На початку першого тайму господарі заволоділи територіальною ініціативою і створили кілька нагод, щоби відкрити рахунок, після однієї х атак м’яч влучив у поперечину воріт «Ниви», в інших епізодах надійно зіграв воротар тернополян Ілля Ольховий. Гості також не відсиджувалися в обороні, а за першої нагоди вибігали в контратаки. У середині першого тайму після удару Дениса Резепова у дальній кут, м’яч влучив у стійку воріт «Чернігова».

Наприкінці першого тайму господарям усе ж вдалося вийти вперед. Після подачі з флангу влучно пробив Новіков – 1:0.

На початку другого тайму футболісти «Ниви» заграли активніше, але гострих моментів біля воріт господарів було обмаль. Натомість чернігівчани могли подвоїти рахунок, коли суддя поєдинку призначив одинадцятиметровий у ворота «Ниви», але Ольховий зумів врятувати команду від другого пропущеного м’яча.

Наприкінці поєдинку тернопільські футболісти пробували зрівняти рахунок, але господарі втримали мінімальну перевагу.

ФК «Чернігів» – ФК «Нива» – 1:0 (1:0).

Гол: А. Новіков (39).

Незабитий пенальті – М. Сердюк (62).

У 24-му турі 18 квітня «Нива» прийматиме київський «Лівий Берег». А 21 квітня на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі чернівецька «Буковина» зіграє у півфіналі Кубку України проти київського «Динамо».



