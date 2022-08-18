Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги потерпілих – батьків загиблої у дорожній аварії неповнолітньої Анастасії З. та прокурора на вирок Чортківського районного суду від 19 травня 2022 року.

Як встановлено судом першої інстанції, 26 травня 2018 року о 19 год. 20 хв. Аліна К., керуючи технічно справним автомобілем “Шевроле”, рухалась із двома пасажирами в салоні автодорогою від Чернівців у напрямку Тернополя. Під час керування обвинувачена не була достатньої уважною та належно не стежила за дорожньою обстановкою.

Не маючи водійського досвіду, оскільки посвідчення водія отримала того ж дня вранці, неподалік с. Плебанівка Теребовлянського району вона їхала зі швидкістю щонайменше 80 км/год, хоча Правила дорожнього руху зобов’язують водія зі стажем водіння до 2-х років поза межами населеного пункту вести транспортний засіб не швидше, ніж 70 км/год.

У цей час їй назустріч, здійснюючи обгін автомобіля “Форд”, рухався автомобіль “Мерседес” під керуванням невстановленого слідством водія. До місця роз’їзду водій “Мерседеса” завершив маневр обгону та повернувся на свою смугу руху. І хоча Аліна К. мала можливість завчасно виявити зустрічний транспортний засіб, не зменшила швидкість руху аж до повної зупинки, а продовжила рух. Після роз’їзду із зустрічним автомобілем Аліна К. без необхідності різко повернула на узбіччя, внаслідок цього автомобіль занесло, і водійка втратила контроль над керованістю автомобіля. Відтак “Шевроле” виїхало в кювет й боковою частиною наїхало на дерево.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітня пасажирка Анастасія З. отримала тяжкі тілесні ушкодження і наступного дня померла у Теребовлянський центральній районній лікарні.

Вироком Чортківського районного суду Аліну К. визнано винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої) та призначено покарання у вигляді 4-х років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Водночас обвинувачену звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено 3 роки іспитового строку.

Не погодившись з таким покаранням, батьки загиблої та прокурор подали апеляційні скарги, в яких просили вирок суду скасувати та ухвалити новий, яким призначити обвинуваченій реальну міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду погодилась із доводами апелянтів про те, що призначене покарання не відповідало ступеню тяжкості кримінального правопорушення через м’якість. На думку суддів, звільняючи обвинувачену від призначеного покарання з випробуванням, суд першої інстанції не врахував ступінь тяжкості кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів, та обставини вчинення злочину.

Зокрема, грубе порушення обвинуваченою Правил дорожнього руху України призвело до того, що загинула неповнолітня пасажирка, єдина дитина в родині. Також судом встановлено, що Аліна К. сіла за кермо в день отримання водійських прав, при тому не мала достатніх навичків водіння. Це підтверджено вироком Борщівського районного суду від 23 липня 2019 року, яким засуджено інструктора автошколи, який в суді визнав, що підписував документи про навчання Аліни К., хоча насправді вона перебувала за кордоном.

Потерпілі, хоча Аліна К. є їхньою племінницею, вимагали призначити їй реальну міру покарання. За 4 роки з моменту дорожньої аварії обвинувачена не відшкодувала їм моральні та матеріальні збитки.

Стосовно доводів сторони захисту, що внаслідок ДТП Аліні К. призначено 3 групу інвалідності загального захворювання, а нещодавно вона народила дитину, колегія суддів визнала доцільними доводи апелянтів, що саме внаслідок вчиненої нею аварії вона отримала інвалідність, а дитину народила після спливу 4-х років. Ці обставини колегія суддів врахувала при постановленні вироку.

Відтак колегія суддів апеляційні скарги потерпілих та прокурора задовольнила частково – вирок Чортківського районного суд в частині призначеного Аліні К. покарання скасувала та призначила їй 4 роки позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.