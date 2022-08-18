У суботу, 13 серпня, в Києві тернопільські спортсмени «Української академії єдиноборств» взяли участь у благодійному турнірі Ліги «TMS» із бразильського джиу-джитсу.

Всі кошти були передані Євгену Панчуку, який проходить лікування від гострої форми лейкемії. А також родині бійця-спортсмена, котрий наразі перебуває в полоні російських окупантів.

Це був вдалий день для тернопільських джитсерів. Перші місця здобули: Сергій Кіналь, Юрій Соловський, Богдан Волошин. «Срібло» додому привезли Олег Петрик та Олександр Ханас. Третє місце у запеклій боротьбі зайняв Денис Одіжинський.

Тренер, Богдан Мирошниченко, привітав своїх вихованців. Згодом він планує заняття з підготовки до Чемпіонату Європи.

Так тримати, «UMA Academy». Нових вам перемог і досягнень!