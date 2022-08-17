Коли жартома люди говорять, що високі ціни зараз не новина і сьогодні дорого навіть померти, то напевне й приблизно не уявляють наскільки це актуально для жителів обласного центру. Про це свідчать апетити тернопільських високопосадовців, які вимагають шалені хабарі у людей за право бути похованими на території міського кладовища.

16 серпня на офіційному сайті Нацполіції області повідомили про затримання держслужбовця комунальної установи Тернопільської міської ради за отримання хабаря розміром 65 тисяч гривень. Чоловік визначив таку суму оптимальною, за дозвіл на поховання на Микулинецькому кладовищі. Враховуючи те, що розмір мінімальної пенсії в Україні становить 2027 гривень, літнім тернополям прийдеться протягом 5-10 років відкладати на місце для поховання, при цьому на прожиття витрачаючи копійки. Хоча їм і так не легко – тільки на оплату комунальних платежів йде значна доля від отриманих коштів, а взимку не вистачає взагалі.

Щодо фігуранта справи, то працівник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з обласним управлінням СБУ.