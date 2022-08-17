Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Кінцевий термін подачі заявок – 15 жовтня. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.

Вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку, і вже у грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені Євробачення-2023 у Великій Британії.

Офіційним музичним продюсером Нацвідбору стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

Склад і журі фіналу Нацвідбору та національного журі визначатимуть українці. Цього року Суспільний мовник дослухався до побажань аудиторії та планує провести онлайн-голосування за тих, хто даватиме професійну оцінку виступам учасників, ідеться в повідомленні.

Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.

Вік виконавців — від 16 років. Кількість учасників колективу — до 6 осіб. Хронометраж пісні — до 3 хвилин. Мова пісні — будь-яка, крім мови держави-агресора. Виконання пісні відбуватиметься наживо. Фонограма може містити записаний беквокал, але ніколи — основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника. Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного. Далі переможець Нацвідбору має укласти договір із Суспільним про участь у конкурсі Євробачення.

Попри перемогу українського гурту Kalush Orchestra у цьогорічному Євробаченні, наступний конкурс відбудеться не в Україні. Рішення перенести проведення конкурсу до Великої Британії з міркувань безпеки прийняла Європейська мовна спілка (ЄМС). На її запрошення британський суспільний мовник BBC стане організатором конкурсу на честь і підтримку України. Представник України автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Суспільне мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України у Євробаченні-2023.