Плануйте маршрут заздалегідь.
На дорозі М-19 Доманове — Тереблече, на 393 км, що на під’їзді до міста Чорткова, перекинулася вантажівка з паливом, повідомляє патрульна поліція області.
У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на цій ділянці дороги перекрили.
На місці працюють патрульні, медичні працівники та пожежники.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.