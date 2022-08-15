Плануйте маршрут заздалегідь.

На дорозі М-19 Доманове — Тереблече, на 393 км, що на під’їзді до міста Чорткова, перекинулася вантажівка з паливом, повідомляє патрульна поліція області.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на цій ділянці дороги перекрили.

На місці працюють патрульні, медичні працівники та пожежники.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.