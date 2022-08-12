Зловмисники створюють недостовірні посилання з метою отримання банківських реквізитів та конфіденційної інформації. Як тільки люди заповняли відомості, з їх електронних гаманців зникали заощадження.

Від такого роду злочину потерпіли відразу четверо жителів області. Люди купували через сайти оголошень різний товар, який так і не отримали, натомість з їх електронних гаманців зникали всі заощадження.

Як це відбувалося? Аферисти надсилали фішингові повідомлення – для того, аби люди вводили реквізити своїх банківських рахунків та коди доступу. Заповнивши ось таку фішингову пропозицію, тернополянка втратила з валютної картки 2680 американських доларів, інша жителька обласного центру – майже 2450 гривень, ще одна заявниця – 16500 гривень, а житель Бережан – 4110 гривень.

Відомості про події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

У відділі комунікації ГУ НП в області пояснюють: такі шахрайства називають фішинговими атаками, метою яких є отримати особисту інформацію через Інтернет оманливим шляхом. Зазвичай це здійснюють через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які користувач відвідує. Наприклад, на електронну пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.

Зловмисники в посиланні просять вказати такі дані: імена користувача та паролі; номери соціального страхування; номери банківських рахунків; PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери); номери кредитних карток; дівоче прізвище матері; день народження.

Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на невідомих сайтах, а також надавати платіжні дані.