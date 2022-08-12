На футболках для воїнів ЗСУ діти залишають відбитки долоньок, розфарбованих у жовту і синю фарбу.

Такий проект під назвою «Футболки-обереги» ініціювала й активно втілює багатодітна мама, громадська діячка та депутат Тернопільської міської ради Мар’яна Головко. Діти долучаються з великим задоволенням, прагнучи не лише залишити свою п’ятірню, а й записати побажання. Декілька колекцій таких футболок уже одягнули наші Захисники на фронті. Їх неймовірно заряджає позитив та енергетика, яку тепер несе в собі звичний тактичний одяг.

Фарбу використовують акрилову — вона залишатиметься і після прання, а пишуть спеціальними маркерами.

Упродовж літа зі своїм проектом пані Мар’яна об’їздила святкові заходи, побувала і у військово-патріотичному таборі «Подільсько-Волинська січ». Створювали колекцію і на «Родинному святі», мали змогу долучитися й особливі діти з Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації , а також малеча з Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини.

За словами засновниці проекту, ідея виникла спонтанно. Хлопцям на фронт завжди хотілося передавати якісь обереги. Тому розмірковувала над різними варіантами. І тут звернулися військові з потребою у змінному одязі, зокрема у футболках кольору хакі.

«Найбільше очікують на Перемогу діти, бо їм жити в цій країні, а ще для них дуже важливо бути корисними, тому виникла ідея поєднати і практичні, і більш глибші, духовні цілі, — розповідає Мар’яна Головко. — Тож ми закупили першу партію футболок і разом з Оленою Ткаченко, заступницею директора Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв, провели перший захід, приурочивши його до Дня Конституції України. А коли побачили, як це заняття захоплює дітей, як радіють тим футболкам військові, то зрозуміли, що однією партією не обмежимося».

Заходи відбуваються у форматі майстер-класів. Щоразу перед початком пані Мар’яна розповідає історію виникнення проекту і про те, як військові радіють такому вияву підтримки. Доводить, наскільки важливо вірити у спільний успіх. Це дітей дуже заохочує до активної роботи.

Найбільш знаковим витвором, за словами Мар’яни Головко, є футболка, створена її синочком Богданчиком спільно з архієпископом Тернопільським і Кременецьким ПЦУ Нестором. Її передали керівнику патронатної служби Тарасу Паляниці, який разом із іншими захисниками боронить наші кордони.

Всього за час проекту створено понад 50 футболок-оберегів. На них часточку свого тепла у найрідніших відтінках уже залишили близько сотні дітей.

Запрошують пані Мар’яну з майстер-класами у інші області. Цьому сприяє інформація, що містить світлини військових у футболках-оберегах.

На бойові розрахунки нашим хлопцям футболки привозять волонтери. Та найбільш приємними для організаторів проекту є миттєвості, коли вони отримують відповідь — фото наших Героїв у оригінальному одязі і відео, де вони висловлюють найщиріші емоції, слова вдячності. Це дуже надихає дітей.