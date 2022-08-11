7 серпня на Тернопільщині майже всі команди, які планують стартувати у чемпіонаті Тернопільської області 2022 р., провели контрольні поєдинки.

Чемпіон Тернопільської області великогаївський «Агрон» гостював на Львівщині, де розійшовся миром з ФОК «Городок» (учасник першої ліги Львівської області) – 3:3. У наших земляків голи на рахунку Д. Стриєшина, Т. Червонецького та Т. Гром’яка.

Срібний призер вищої ліги минулорічного чемпіонату – команда «Медобори» із Зеленого – проводила спаринг у Васильківцях проти місцевого «Поділля», ще однієї команди вищої ліги Тернопільщини. Матч завершився внічию – 1:1. На гол гравця «Медоборів» О. Музичука, «подоляни» у другому таймі відповіли м’ячем О. Грінька.

Бронзовий призер останнього чемпіонату області, «Нива» з Теребовлі, приймав дебютанта вищої ліги – Футбольну академію «Тернопіль». Рахунок у матчі відкрили молоді тернополяни, до перерви теребовлянці його зрівняли. У другому таймі гості вийшли вперед, однак за десять хвилин до фінального свистка господарі відігралися, а через п’ять хвилини вирвали перемогу – обидва м’ячі були забиті після стандартів. У тернополян два голи на рахунку М. Крамарчука, в першому випадку він реалізував вихід віч-на-віч, влучно пробивши у ближній кут, а другий – точно пробив у дальній кут. У теребовлянців м’ячі забивали А. Козлов, Т. Горбач та М. Чіп.

Вищоліговий чортківський «Кристал» приймав дебютанта першої обласної ліги – ФК «Бучач» (збірна сіл Переволоки та Зеленого Бучацької громади). Багатий на голи поєдинок завершився перемогою чортківчан – 4:3. У складі переможців відзначилися Чубатий, Скалій, Оберман, Цимбал, у переможених – Прокопів, Мединський, Пастущак.

Два представника Бучаччини у вищій лізі свої спаринги теж проводили на виїзді. Бучацький «Колос», який минулого року здобув перемогу в першій обласній лізі, переміг дворазового володаря Ліги чемпіонів Тернопільщини (2020-2021 рр.) – ФК «Плотича» (3:1). У бучачан автори голів – О. Ткачук, І. Федчишин та Б. Гевчук. А бронзовий призер першої ліги чемпіонату Тернопільської області 2021 року ФК «Трибухівці» у гостях звів матч з «Поділлям» з В. Березовиці до нічиєї – 3:3. У гостей відзначилися Грабчак, Гнитка та Басістий.

Команди першої ліги «Нічлава» (Копичинці) та «Вікнини» (Вікно) на стадіоні у Копичинцях зіграли в результативну нічию – 3:3. У гостей вразили ворота суперників Б. Коза, воротар С Чиж та Я. Миронюк. У копичинецької команди всі три м’ячі на рахунку І. Гуменюка. Натомість ФК «Нараїв», який цьогоріч виступатиме в першій лізі, обіграв команду з Тернопільського району «Лісма» зі Шляхтинців – 2:1.

Дебютант першої обласної ліги – «Фенікс» з Білої (Чортківський район) – на домашньому стадіоні зіграв одразу два матчі, бо, маючи 22 футболістів на перегляді, тренерський штаб вирішив у повноцінному матчі перевірити всіх потенційних гравців. У першому поєдинку «Фенікс» здолав представника Бучаччини ФК «Цвітова» – 4:2 (у переможців відзначилися – С. Онищук, В. Антонишин-2 та В. Свирида). У другій зустрічі команда з Білої приймала ще один колектив з першої обласної ліги – ФК «Борщів» (Борщівська ТГ). І знову «Фенікс» переміг – 3:1. В його складі голи забивали С. Онищук та О. Ревуцький-2. У борщівської команди єдиний м’яч на рахунку Д. Смоляка.

Заліщицький «Дністер» 5 серпня переміг «Колос» (Стрілківці, Борщівська міська громада) – 5:1. Голи у переможців забивали Р. Голодрига-2, І. Городинський-2, М. Ландяк.