За підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину розшукується 47–річний житель Тернопільщини.

Прикмети: зріст близько 175–180 см, худорлявої статури, волосся темне.

“Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, можуть повідомити до поліції за телефонами : (04334) 2-53-74, (067) 297 32 73, (0352) 2-12-45 або на лінію 102. Конфіденційність гарантовано.”- йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції області.