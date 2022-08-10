Синоптики прогнозують зливові дощі, зливи та грози: де чекати на опади (карта)
Середа, 10 Серпня, 2022
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Синоптики прогнозують зливові дощі, зливи та грози: де чекати на опади (карта)

Ірина Нова
10.08.2022
в Екологія, Новини, Суспільство, Тернопільщина, Цікаво
Синоптики прогнозують зливові дощі, зливи та грози: де чекати на опади (карта)
Поширити у FacebookПоширити у TwitterПоширити у Telegram

Актуальнепо темі

Завтра в Україні очікується багато опадів. Місцями дощі будуть сильними та з грозами. Суха погода буде лише на південному сході країни. У західних областях як і раніше буде найпрохолодніше, а на півдні, сході та місцями в центрі температура підніметься до +31°…+34°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

  • У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +16°, вдень +25°, невеликий дощ.
  • У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +21°, легкий дощ.
  • У Луцьку – невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, злива.
  • У Рівному у четвер очікується невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, злива.
  • У Тернополі 11 серпня вночі буде +13°, вдень +21°, невелика хмарність, легкий дощ.
  • У Хмельницькому буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, легкий дощ.
  • В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +20°, легкий дощ.
  • В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть +13°…+24°, невелика хмарність, можливий дощ з грозою.
  • У Чернівцях у четвер – невелика хмарність, вночі +14°, вдень +22°, легкий дощ.
  • У Вінниці завтра буде +14°…+22°, невелика хмарність, легкий дощ.
  • У Житомирі в четвер буде вночі +13°, вдень +22°, невелика хмарність, гроза.
  • У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +18°, вдень +28°, невеликий дощ.
  • У Кропивницькому температура вночі буде +17°, вдень +31°, невелика хмарність, злива.
  • У Полтаві – невелика хмарність, температура повітря +20°…+28°, гроза.
  • В Одесі 11 серпня – невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +31°, гроза.
  • У Херсоні в четвер вночі +21°, вдень +32°, невелика хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +31°.
  • У Запоріжжі температура вночі +24°, вдень +34°, невелика хмарність.
  • У Сумах температура повітря становитиме +18°…+27°, невелика хмарність, злива.
  • У Харкові – невелика хмарність, температура вночі +21°, вдень +31°, гроза.
  • У Дніпрі температура вночі буде +23°, вдень +32°, невелика хмарність.
  • У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +17°…+27°, невеликий дощ.
  • У Краматорську завтра буде практично безхмарно, температура вночі +21°, вдень +34°.
  • У Сєвєродонецьку – хмарно з проясненнями, температура вночі +22°, вдень +35°.
Погода в Україні 11 серпня / фото УНІАН

Народні прикмети на 11 серпня

11 серпня – Калинів день. У цей день трапляються перші ранкові заморозки, які в народі називають калинниками. Якщо похолодає, так і на початку вересня ранки будуть холодними. Якщо на Калинів день не буде заморозків, так і Лука (5 вересня) не заморозить.

Мітки:
Ірина Нова

Ірина Нова

Подібні новини

Новини

Більше
No Result
View All Result

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.