Синоптики прогнозують зливові дощі, зливи та грози: де чекати на опади (карта)

Завтра в Україні очікується багато опадів. Місцями дощі будуть сильними та з грозами. Суха погода буде лише на південному сході країни. У західних областях як і раніше буде найпрохолодніше, а на півдні, сході та місцями в центрі температура підніметься до +31°…+34°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +16°, вдень +25°, невеликий дощ.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +21°, легкий дощ.

У Луцьку – невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, злива.

У Рівному у четвер очікується невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, злива.

У Тернополі 11 серпня вночі буде +13°, вдень +21°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Хмельницькому буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, легкий дощ.

В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +20°, легкий дощ.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть +13°…+24°, невелика хмарність, можливий дощ з грозою.

У Чернівцях у четвер – невелика хмарність, вночі +14°, вдень +22°, легкий дощ.

У Вінниці завтра буде +14°…+22°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Житомирі в четвер буде вночі +13°, вдень +22°, невелика хмарність, гроза.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +18°, вдень +28°, невеликий дощ.

У Кропивницькому температура вночі буде +17°, вдень +31°, невелика хмарність, злива.

У Полтаві – невелика хмарність, температура повітря +20°…+28°, гроза.

В Одесі 11 серпня – невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +31°, гроза.

У Херсоні в четвер вночі +21°, вдень +32°, невелика хмарність.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +31°.

У Запоріжжі температура вночі +24°, вдень +34°, невелика хмарність.

У Сумах температура повітря становитиме +18°…+27°, невелика хмарність, злива.

У Харкові – невелика хмарність, температура вночі +21°, вдень +31°, гроза.

У Дніпрі температура вночі буде +23°, вдень +32°, невелика хмарність.

У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +17°…+27°, невеликий дощ.

У Краматорську завтра буде практично безхмарно, температура вночі +21°, вдень +34°.

У Сєвєродонецьку – хмарно з проясненнями, температура вночі +22°, вдень +35°.

Народні прикмети на 11 серпня

11 серпня – Калинів день. У цей день трапляються перші ранкові заморозки, які в народі називають калинниками. Якщо похолодає, так і на початку вересня ранки будуть холодними. Якщо на Калинів день не буде заморозків, так і Лука (5 вересня) не заморозить.